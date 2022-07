Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - leggoit : Francesco Totti e Noemi Bocchi, il primo bacio sui social? Il tranello del profilo fake che ha scatenato i social - Zaniolismo : RT @Swaffle_7: ER CAPITANO SUPREMO RE DE ROMA FRANCESCO TOTTI -

Il sogno ovviamente è quello di avere la 10 di, ma in merito a ciò non si sbilancia. "Sarà una sorpresa", si è limitato a dire. (agg. di Chiara Ferrara) Calciomercato Roma News/ ...Era il 28 giugno quando i vertici Rai hanno presentato i palinsesti per la stagione televisiva 2022/2023: tra le numerose proposte e novità spiccava anche Mi chiamo, documentario dedicato all'ex capitano della Roma il cui arrivo su Rai 1 era stato annunciato per l'autunno 2022. Ma ora che il gossip italiano non fa altro che parlare della rottura ...Era stato annunciato come uno dei contenuti in prima Tv per l’autunno, ma vista l’attenzione mediatica per una delle vicende di gossip ...Visto il clamore mediatico suscitato dalla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, Rai 1 ha anticipato l'uscita del documentario dedicato al calciatore ...