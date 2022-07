Francesco Giorgino, il noto giornalista vicino a Mediaset: l’indiscrezione bomba (Di lunedì 18 luglio 2022) Francesco Giorgino, classe 1967, è un giornalista italiano. A giugno 2022 ha condotto la sua ultima edizione delle 20:00 del TG1, passando alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. La vicenda non è ancora stata chiarita ufficialmente, ma le indiscrezioni si concentrano su vedute differenti rispetto alla direttrice Monica Maggioni. Il comitato di redazione ha dichiarato: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”. Ora dopo l’addio al TG1 è arrivata un’indiscrezione ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022), classe 1967, è unitaliano. A giugno 2022 ha condotto la sua ultima edizione delle 20:00 del TG1, passando alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. La vicenda non è ancora stata chiarita ufficialmente, ma le indiscrezioni si concentrano su vedute differenti rispetto alla direttrice Monica Maggioni. Il comitato di redazione ha dichiarato: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettoreandrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”. Ora dopo l’addio al TG1 è arrivata un’indiscrezione ...

maber90 : Francesco #Giorgino (ex #TG1) starebbe per passare a condurre un TG di punta di Mediaset: @Striscia - marcoluci1 : RT @bubinoblog: FRANCESCO GIORGINO LASCIA LA RAI PER MEDIASET? CONTATTI AVVIATI CON COLOGNO - bubinoblog : FRANCESCO GIORGINO LASCIA LA RAI PER MEDIASET? CONTATTI AVVIATI CON COLOGNO - AndreaParre87 : Il clamoroso cambio di casacca di #Giorgino al Tg5 è assai affascinante, visti anche i precedenti. Ipotesi definita… - zazoomblog : “Più di quello che si diceva”. Francesco Giorgino indiscrezione bomba dopo l’addio al Tg1 - #quello #diceva”.… -