Formula 1 - Mercedes investe nei biocarburanti per l' aviazione

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il tema della sostenibilità ambientale è particolarmente sentito in tutto il mondo della1. La categoria ha già annunciato di voler raggiungere la neutralità di emissioni entro il 2030 e le varie squadre stanno portando avanti delle iniziative analoghe per dar vita a uno sport a impatto zero. Oggi, laha annunciato un'importante novità: investirà in combustibili aeronautici sostenibili per ridurre il proprio impatto ambientale negli spostamenti aerei. Viaggi ecologici. Il mondo della1 tiene ritmi così sostenuti che volare da una parte all'altra del mondo è una sorta di routine quotidiana per tutto il personale. Laha così pensato di ridurre del 50% le emissioni causate da questi spostamentindo nelle Sustainable Aviation Fuel, ossia combustibili sostenibili per ...