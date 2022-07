Formula 1, Hamilton: 'Russell ha potenziale per diventare campione del mondo' - Sport - Formula1 (Di lunedì 18 luglio 2022) Lewis Hamilton Roma, 18 luglio 2022 - Il Mondiale di Formula 1 sta per arrivare ad una piccola pausa estiva, ma prima ci sarà il gran premio di Francia al Paul Ricard di Le Castellet. Ferrari arriva ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) LewisRoma, 18 luglio 2022 - Il Mondiale di1 sta per arrivare ad una piccola pausa estiva, ma prima ci sarà il gran premio di Francia al Paul Ricard di Le Castellet. Ferrari arriva ...

