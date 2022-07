Food | Bufala Fest 2022 chiude edizione unica all' insegna della sostenibilità

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 luglio 2022) Napoli, 18 lug. (Labitalia) - La mozzarella del consorzio di tutela, i burger e le carni di, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con latte e ricotta di. Il Lungomare Caracciolo di Napoli, grazie a '- non solo mozzarella' si è trasformato per nove giorni in un'oasi del gusto eserenità che ha affascinato sia i napoletani, che i tanti turisti che ogni sera hanno potuto apprezzare e degustare i piatti proposti dagli chef presenti nei 36 stand. In primo piano, dunque, c'è stato il gusto, garantito dai prodotti Dop, dai grandi chef e dai maestri pizzaioli e pasticceri, attentamente selezionati per dare un'offerta di qualità. '– non solo mozzarella' è una kermesse organizzata dalla Diciassette Eventi, in ...