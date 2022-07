Fiorentina, sentite Saponara: “Non ci poniamo limiti” (Di lunedì 18 luglio 2022) Riccardo Saponara ha dimostrato di essersi calato nella dimensione Viola alla perfezione. Dopo il rinnovo del contratto, il centrocampista offensivo sembra vivere una seconda giovinezza a Firenze. Lo dimostrano le 34 presenze ed i 3 gol della scorsa stagione, il tutto collimato da un gran feeling con Italiano. In occasione della conferenza stampa del ritiro di Moena, il classe ’91 ha risposto a diverse domande riguardanti la prossima stagione della Fiorentina. Ciò che ha detto sugli obiettivi stagionali del club fiorentino ha fatto eco: “Questa squadra non deve porsi limiti, la scorsa stagione è l’esempio perfetto”. FOTO: Getty – Fiorentina-Italiano-Saponara La guida di Vincenzo Italiano ha dimostrato che si può muovere qualcosa a Firenze, per riportare la Fiorentina dove ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) Riccardoha dimostrato di essersi calato nella dimensione Viola alla perfezione. Dopo il rinnovo del contratto, il centrocampista offensivo sembra vivere una seconda giovinezza a Firenze. Lo dimostrano le 34 presenze ed i 3 gol della scorsa stagione, il tutto collimato da un gran feeling con Italiano. In occasione della conferenza stampa del ritiro di Moena, il classe ’91 ha risposto a diverse domande riguardanti la prossima stagione della. Ciò che ha detto sugli obiettivi stagionali del club fiorentino ha fatto eco: “Questa squadra non deve porsi, la scorsa stagione è l’esempio perfetto”. FOTO: Getty –-Italiano-La guida di Vincenzo Italiano ha dimostrato che si può muovere qualcosa a Firenze, per riportare ladove ...

