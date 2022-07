Fiorentina | Saponara | «Mai dubitato della mia permanenza qui Champions? Nessun limite»

(Di lunedì 18 luglio 2022) Il trequartistaha parlato in conferenza stampa dal ritiro viola Riccardo, trequartista ed esterno, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro viola. FUTURO – «Sono molto felice di essere ancora qui. Io ho sempre creduto alla società quando diceva volermi tenere. Non ho mia. Sono sempre stato legato a Firenze e l’anno scorso sono riuscito a mostrare quanto ci tengo. Non ho mai pensato ad ad altre alternative. Credo di essere una risorsa per questo club e il mister, con cui ho un rapporto speciale». OBIETTIVO– «Non bisogna avere limiti e la scorsa stagione è la dimostrazione di ciò. Quest’anno bisogna continuare a crescere, far integrare i nuovi che possono darci una ...

