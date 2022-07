Fiorentina | Saponara | “Italiano è un grandissimo allenatore”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 18 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro, nelle ultime giornata la squadra di Vincenzosta svolgendo attività anaerobica per avere minutaggio nelle gambe. Joe Barone e Pradè sono a lavoro per limare gli ultimi dettagli per quanto riguarda la trattativa per Dodô. Il brasiliano atterrerà nelle prossime ore a Firenze, svolgerà le visite e, quando sbloccherà l’idonietà sportiva, si unirà al gruppo. Nel frattempo, Riccardo, esterno dei viola è intervenuto in conferenza dal ritiro di Moena. L’ex Spezia ha rivolto parole al miele per il suo. Ecco di seguito, le parole dell’esterno viola: Sulla permanenza a Firenze: “Sono molto felice di essere rimasto qui, non ho mai sondato il terreno per altre squadre. Non ho mai dubitato della parola che mi ...