Fiorentina | Saponara | «Crediamo nella Champions League»

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le parole di Riccardoche alza l’asticella in vista della prossima stagione della: «» Riccardo, trequartista ed esterno della, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro viola. OBIETTIVO– «Non bisogna avere limiti e la scorsa stagione è la dimostrazione di ciò. Quest’anno bisogna continuare a crescere, far integrare i nuovi che possono darci una mano importante. Bisogna vincere ogni partita, non pensando a obiettivo a lungo termine». L'articolo proviene da Calcio News 24.

