Fiorentina: chiusura vicina per Dodò, il giorno in cui potrebbe arrivare (Di lunedì 18 luglio 2022) La Fiorentina è a un passo dall'ingaggiare il terzino dello Shakhtar Donetsk, Dodò. dopo aver incassato il sì del giocatore.... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Laè a un passo dall'ingaggiare il terzino dello Shakhtar Donetsk,. dopo aver incassato il sì del giocatore....

Pubblicità

raspa90 : RT @Fiorentinanews: In chiusura la trattativa tra #Fiorentina e Reggina per un giovane difensore viola - Fiorentinanews : In chiusura la trattativa tra #Fiorentina e Reggina per un giovane difensore viola - Lorenzo__Latino : #Milenkovic è il nome in cima alla lista per la difesa in casa #Juventus . L’operazione #DeLigt - #BayernMonaco è… - paddega : La Juve se De Ligt dovrebbe andar via lavora al sostituto:Pau Torres è in lizza,ma ci sono anche Milenkovic (Fioren… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Barone rivela: #Dodô è a Milano. Si attende la chiusura definitiva della trattativa #Fiorentina #Calciomercato https:… -