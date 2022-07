Fiorentina | Burdisso | «Cerchiamo di tenerci stretto Italiano»

(Di lunedì 18 luglio 2022): «di». Parla il dirigente dellaNicolas, direttore tecnico della, è intervenuto in diretta su TikTok. Le sue parole: «Gli allenatori nel calcio moderno sono diventati fondamentali e noidiil nostro: le idee sono tutte condivise tra di noi. Il mister ha un grandissimo staff, pieno di persone perbene con cui è bello parlare e discutere di calcio. Sappiamo come si sta evolvendo l’industria del calcio mondiale e noi vogliamo farci trovare preparati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

