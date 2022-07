Finché Spalletti resterà un burattino nelle mani di De Laurentiis, il Napoli non vincerà mai (Di lunedì 18 luglio 2022) L’allenatore del Napoli, così come avviene nella maggior parte delle aziende familiari, è un burattino nelle mani del presidente. Ma non è Pinocchio e, come nella favola di Collodi, non si trova davanti Geppetto, quello che tutti credono un tenero vecchietto inerme e che è, invece, un efficiente capitano d’impresa che, sebbene antipatico ai tifosi, non ha mai tradito una coerenza gestionale nella conduzione della sua azienda-calcio. Quante dichiarazioni durante il calciomercato smentite dai fatti, quante elucubrazioni che il “filosofo” Spalletti ha visto schiantarsi contro la logica dei numeri e soprattutto contro la dinamica gestionale che ormai da circa quindici anni imperversa nel Napoli e che si basa sul concetto tanto caro al Presidente-Marchese del Grillo che urla “Io so io e voi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) L’allenatore del, così come avviene nella maggior parte delle aziende familiari, è undel presidente. Ma non è Pinocchio e, come nella favola di Collodi, non si trova davanti Geppetto, quello che tutti credono un tenero vecchietto inerme e che è, invece, un efficiente capitano d’impresa che, sebbene antipatico ai tifosi, non ha mai tradito una coerenza gestionale nella conduzione della sua azienda-calcio. Quante dichiarazioni durante il calciomercato smentite dai fatti, quante elucubrazioni che il “filosofo”ha visto schiantarsi contro la logica dei numeri e soprattutto contro la dinamica gestionale che ormai da circa quindici anni imperversa nele che si basa sul concetto tanto caro al Presidente-Marchese del Grillo che urla “Io so io e voi ...

