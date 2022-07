Finale salto in alto maschile con Tamberi stanotte in tv: orario, diretta tv in chiaro e streaming mondiali atletica Eugene 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta la Finale del salto in alto maschile, valida per i mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. In pedana Gianmarco Tamberi che, nonostante le difficoltà palesate alle qualificazioni per una condizione fisica non ottimale, proverà ancora una volta a fare il miracolo; spettacolo assicurato con due grandi favoriti, il coreano Woo e il qatariota Barshim, e poi dietro una folta schiera di saltatori pronti a darsi battaglia. Si comincia alle ore 02:45 della notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio, con l’evento che verrà trasmesso in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che in ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inladelin, valida per idiin corso a. In pedana Gianmarcoche, nonostante le difficoltà palesate alle qualificazioni per una condizione fisica non ottimale, proverà ancora una volta a fare il miracolo; spettacolo assicurato con due grandi favoriti, il coreano Woo e il qatariota Barshim, e poi dietro una folta schiera di saltatori pronti a darsi battaglia. Si comincia alle ore 02:45 della notte tra lunedì 18 e martedì 19 luglio, con l’evento che verrà trasmesso insui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che in ...

