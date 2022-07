Film per ogni età: le rassegne estive degli Uci Cinemas (Di lunedì 18 luglio 2022) UCI Cinemas lancia una stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema. Grazie all’arrivo di 6 rassegne quella di UCI Cinemas sarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del divertimento e anche del grande brivido. Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del cinema, ma anche Film dedicati alla famiglia, saghe che hanno sbancato i botteghini di tutto il mondo, commedie esilaranti, capolavori dell’animazione giapponese e famosi titoli del genere horror. I titoli delle varie rassegne saranno in programmazione per una settimana e il prezzo dei biglietti per assistere alle proiezioni varia dai 4 ai 6 euro. Nell’ambito della programmazione pomeridiana, tutte le multisala UCI ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) UCIlancia una stagione estiva ricca di appuntamenti per tutti gli appassionati del grande cinema. Grazie all’arrivo di 6quella di UCIsarà un’estate all’insegna delle emozioni, della magia, del divertimento e anche del grande brivido. Un’occasione unica per vedere ancora una volta sul grande schermo a un prezzo ridotto capolavori che hanno segnato la storia del cinema, ma anchededicati alla famiglia, saghe che hanno sbancato i botteghini di tutto il mondo, commedie esilaranti, capolavori dell’animazione giapponese e famosi titoli del genere horror. I titoli delle variesaranno in programmazione per una settimana e il prezzo dei biglietti per assistere alle proiezioni varia dai 4 ai 6 euro. Nell’ambito della programmazione pomeridiana, tutte le multisala UCI ...

