Figli a carico, bonus da 500€ dalle Regioni: come funziona e come richiederlo (Di lunedì 18 luglio 2022) Covid, crisi economica, inflazione, siccità: insomma, per le famiglie italiane, soprattutto con Figli a carico, la vita è davvero dura, e lo diventa sempre di più. Da una parte, gli stipendi sono al ribasso, dall'altra il costo della vita aumento progressivamente e senza sosta. Per questo, in molti sono sempre alla ricerca di bonus ed aiuti. Ora, ben 500 euro arrivano dalle Regioni. Una cifra, 500 euro, da considerarsi una tantum: un bell'aiuto per le famiglie con Figli a carico. Vediamo di cosa si tratta. bonus 500 euro dalle Regione: cos'è Infatti mentre le famiglie cercano sempre bonus dallo Stato, bisogna dire che proprio con l'arrivo dell'assegno unico il Governo è diventato piuttosto avaro, da un certo punto di ...

