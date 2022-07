Fifa 22 | Obrun2002 nella storia dell’esport italiano | top-4 al Mondiale! Umut Gultekin è il nuovo campione

Pubblicità

... oltre al prestigioso titolo di Campione mondiale di22. Nell'ultimo weekend sono stati in 128 ... Il primo a strappare il pass per Copenaghen è stato Francesco '' Tagliafierro , player di ...... la eNazionale italiana diè riuscita a strappare il pass per la FIFAe Nations Cup . Si tratta ... La scelta finale, però, è ricaduta su Francesco '' Tagliafierro (vincitore della eSerie A ... Fifa 22, Obrun2002 nella storia dell'esport italiano: top-4 al Mondiale! Umut è il nuovo campione Francesco “Obrun2002” Tagliafierro entra nella storia dell’esport italiano con una straordinaria prestazione nella FIFAe World Cup 2022. Il player Exeed e campione della eSerie A 2022, infatti, si è p ...Oggi si giocano le semifinali e le finali del FIFAe World Cup 2022: Obrun2002 è stato battuto in semifinale, un traguardo comunque storico per l'esport italiano.. Obrun2002, campione d'Italia in ...