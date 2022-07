Festival della Valle d’Itria: il maestro Luisi positivo a test corona virus, sostituito Domani inaugurazione a Martina Franca (Di lunedì 18 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La direzione del Festival della Valle d’Itria comunica con rammarico l’impossibilità di Fabio Luisi, a dirigere la nuova produzione dell’opera Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini perché risultato positivo al Covid-19. La direzione augura al maestro una pronta guarigione e di poter annunciare al più presto i prossimi impegni a Martina Franca. Sarà Michele Spotti a dirigere l’Orchestra della Fondazione Teatro Petruzzelli per le recite di Beatrice di Tenda in programma il 23 e il 26 luglio alle 21 a Palazzo Ducale. Classe 1993, è uno dei maggiori talenti della nuova generazione di direttori d’orchestra e torna a Martina ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 18 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La direzione delcomunica con rammarico l’impossibilità di Fabio, a dirigere la nuova produzione dell’opera Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini perché risultatoal Covid-19. La direzione augura aluna pronta guarigione e di poter annunciare al più presto i prossimi impegni a. Sarà Michele Spotti a dirigere l’OrchestraFondazione Teatro Petruzzelli per le recite di Beatrice di Tenda in programma il 23 e il 26 luglio alle 21 a Palazzo Ducale. Classe 1993, è uno dei maggiori talentinuova generazione di direttori d’orchestra e torna a...

