Pubblicità

infoitinterno : Muore a un'ora dal suo arrivo al pronto soccorso. Indagine dell'Ulss 3 per Federica Fabbris - cronacacampania : Federica Fabbris morta a 37 anni dopo tre visite: era andata al pronto soccorso per un mal di pancia -

La Nuova Venezia

, 37 anni, è spirata quindi in ospedale a Chioggia, mentre i suoi amici la stavano attendendo in sala d'aspetto dopo averla seguita senza però immaginare la gravità del caso. Lei era ..., 37 anni, è spirata quindi in ospedale a Chioggia, mentre i suoi amici la stavano attendendo in sala d'aspetto dopo averla seguita senza però immaginare la gravità del caso. Lei era ... Chioggia, muore in Pronto soccorso a 37 anni: Federica era stata già visitata per tre volte La tragedia di Federica, dai contorni tutti da definire, si è consumata al Pronto soccorso di Chioggia (Venezia) dove era arrivata ieri - domenica 17 luglio - con forti dolori ...CHIOGGIA - La tragedia di Federica si è consumata al Pronto soccorso di Chioggia dove era arrivata ieri - domenica 17 luglio - con forti dolori alla pancia: dopo meno di un'ora ...