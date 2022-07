FantaJeru | cos’è e come funziona il gioco social legato ai due ex gieffini Jessica e Barù

Leggi su funweek

(Di lunedì 18 luglio 2022)Selassié eGaetani sono stati tra i concorrenti più amati del GF Vip 6: alla fine tra loro non è sbocciato l’amore, nonostante il web non abbia mai smesso di fare i tifo per loro. Sono così nati i Jerù, i fan della coppia che suicontinua a sostenerli. LEGGI ANCHE: —Selassiè, la madre della nuova fidanzata die quei like contro di lei poi cancellati A distanza di mesi, suiè spuntato un curiosoche li riguarda: is chiamaed è nato dall’idea di un utente che alimenta i tweet di supporto sia perche per. Si tratta di un sistema a punti che cambia in base alle azioni compiute dai due protagonisti. Tutto viene monitorato costantemente ...