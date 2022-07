Fan del baseball trovano cagnolino in auto rovente fuori dallo stadio e gli salvano la vita (Di lunedì 18 luglio 2022) Siamo in piena estate, ed è più importante che mai fare attenzione ai cani lasciati all’interno di auto roventi. Non è mai una buona idea lasciare un cane in auto incustodito, ma sicuramente in estate quando sono suscettibili al caldo è ancora peggio. Ogni anno avvengono tanti nuovi casi. Ma grazie al cielo ci sono anche tanti buoni samaritani che farebbero ciò che va fatto per liberarli prima che sia troppo tardi. Proprio come queste persone che hanno salvato la vita di un cane trovato dentro un’auto fuori da una partita di baseball. Secondo il Kansas City Star, Josh Lee e sua moglie Erin, il figlio Hudson e il fratello Michael Warner, hanno partecipato a una partita di baseball dei Kansas City Royals presso il Kaufmann Stadium. Sono usciti in anticipo, ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 18 luglio 2022) Siamo in piena estate, ed è più importante che mai fare attenzione ai cani lasciati all’interno diroventi. Non è mai una buona idea lasciare un cane inincustodito, ma sicuramente in estate quando sono suscettibili al caldo è ancora peggio. Ogni anno avvengono tanti nuovi casi. Ma grazie al cielo ci sono anche tanti buoni samaritani che farebbero ciò che va fatto per liberarli prima che sia troppo tardi. Proprio come queste persone che hanno salvato ladi un cane trovato dentro un’da una partita di. Secondo il Kansas City Star, Josh Lee e sua moglie Erin, il figlio Hudson e il fratello Michael Warner, hanno partecipato a una partita didei Kansas City Royals presso il Kaufmann Stadium. Sono usciti in anticipo, ...

Pubblicità

DavidPuente : Da Liliana Segre fan del 'nazismo ucraino' ai leader della Nato 'satanisti': le fake news della settimana - espressonline : ?? Al servizio di Uber Un'inchiesta internazionale svela chi ha lavorato a fianco del colosso spingendo per cambiar… - RadioItalia : Alla data zero di Pezzali, Paola e Chiara hanno realizzato i sogni dei loro fan tornando insieme sul palco!… - IerardiMichele1 : RT @LuLu190913: 'Fresche le mie parole ne la sera ti sien come il fruscìo che fan le foglie del gelso ne la man di chi le coglie.' - Alcyon… - marialuisa2897 : RT @marialuisa2897: Buongiorno???? #Station19 @D_SAVRE ??Auguri @spampistefania ovunque tu sia,io con tutti i tuoi Fan del?? ,noi non ti vog… -