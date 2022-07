Famoso calciatore perquisito, la faccia del poliziotto quando scopre chi ha davanti (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutta disavventura per il Famoso calciatore del Milan, Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del club rosso nero, dopo essere sceso in campo nell’amichevole valida per la Telekom Cup contro il Colonia, ha vissuto un’esperienza insolita e preoccupante. Un poliziotto gli punta la pistola addosso ma poi si accorge di chi ha davanti. poliziotto perquisisce Tiémoué Bakayoko, ma non sa che è lui Lo spiacevole episodio è successo nel centro di Milano. La polizia ha fermato l’auto dell’ex calciatore di Monaco e Chelsea e lo ha costretto a scendere. Il calciatore è stato perquisito da un agente mentre un altro puntava la pistola contro il suo veicolo. Questa situazione è andata avanti per diversi secondi e gli agenti in questione erano convinti di quello che ... Leggi su tvzap (Di lunedì 18 luglio 2022) Brutta disavventura per ildel Milan, Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del club rosso nero, dopo essere sceso in campo nell’amichevole valida per la Telekom Cup contro il Colonia, ha vissuto un’esperienza insolita e preoccupante. Ungli punta la pistola addosso ma poi si accorge di chi haperquisisce Tiémoué Bakayoko, ma non sa che è lui Lo spiacevole episodio è successo nel centro di Milano. La polizia ha fermato l’auto dell’exdi Monaco e Chelsea e lo ha costretto a scendere. Ilè statoda un agente mentre un altro puntava la pistola contro il suo veicolo. Questa situazione è andata avanti per diversi secondi e gli agenti in questione erano convinti di quello che ...

Pubblicità

captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - CaporaliCatia : Finché è un semplice nero su un macchinone lo fermano, lo perquisiscono e puntano le armi contro l'altra persona ne… - Ezio192maubor : RT @Lisaonthesofa: In pratica la polizia stava trattando #Bakayoko da nero (quindi delinquente), poi si sono accorti che è un calciatore fa… - lorenzocolav : RT @captblicero: La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemmeno chi… - v_m_a_x_i_m_o : RT @Lisaonthesofa: In pratica la polizia stava trattando #Bakayoko da nero (quindi delinquente), poi si sono accorti che è un calciatore fa… -