F1 | Toto Wolff | “Abbiamo troppo resistenza all’avanzamento sulla W13”

(Di lunedì 18 luglio 2022) Una conferma è arrivata dal GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1: la Mercedes non rompe praticamente mai. Nuovamente le due monoposto di Brackley hanno tagliato il traguardo, concludendo in terza e quarta posizione con Lewis Hamilton e George Russell, approfittando dei problemi di Carlos Sainz (rottura del motore) e di Sergio Perez (problema tecnico dopo un contatto con Russell in curva-4). E così si è replicato quanto si era già visto in passato, ovvero due monoposto che pur non svettando in termini di prestazione hanno fatto vedere grande consistenza. E’ di questo che ha parlato a una settimana di distanza, Team Principal della Mercedes, ai microfoni di Sky Sport. “La nostra stagione è iniziata male e avevamo un secondo di ritardo rispetto ai top-team. Realisticamente, a meno che non ci siano ritiri in successione, non ...