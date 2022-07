F1 | Lewis Hamilton prossimo all’ingresso nel “300 club” In Francia diventerà il sesto pilota della storia a disputare 300 GP

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022) Assimilata la piccola pausa rappresentata dal weekend appena passato, la Formula 1 si appresta a tornare in azione. Domenica 24 luglio si correrà il Gran Premio di, appuntamento in cui, salvo imprevisti,raggiungerà una significativa pietra miliare. Ilbritannico si appresta infatti a festeggiare il 300° GPcarriera. Un traguardo notevole, soprattutto considerando come in precedenza sia stato toccato solamente da altri cinque colleghi. Il trentasettenne inglese farà il proprio ingresso in undi cui sono già soci Kimi Räikkönen (350), Fernando Alonso (345 and counting), Rubens Barrichello (323), Michael Schumacher (307) e Jenson Button (306). Sono ormai passati più di quindici anni da quel 18 marzo 2007, quando l’allora ventiduenne londinese fece ...