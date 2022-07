F1, i prossimi 5 GP avranno “valore doppio” nell’ottica del Mondiale. Francia prima tappa della fase cruciale del 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Mondiale di Formula Uno è letteralmente al giro di boa. Undici gare sono andate in archivio e altrettante devono ancora disputarsi. Siamo, dunque, a metà del guado di una stagione caratterizzata dal dualismo fra la Red Bull e la Ferrari. Al momento il Drink Team ha ottenuto 7 successi contro i 4 del Cavallino Rampante, ma il bilancio avrebbe potuto tranquillamente essere invertito se le circostanze fossero state diverse. Per quanto si è visto in pista, la differenza reale tra Max Verstappen e Charles Leclerc è ben inferiore ai 38 punti che attualmente separano i due ventiquattrenni. Al contempo, sul piano delle performance non si vede una forbice di 56 lunghezze fra la squadra di Milton Keynes e quella di Maranello. Tuttavia le distanze non sono bugiarde. L’olandese e il suo team meritano di avere un vantaggio del genere perché non hanno sprecato assolutamente ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildi Formula Uno è letteralmente al giro di boa. Undici gare sono andate in archivio e altrettante devono ancora disputarsi. Siamo, dunque, a metà del guado di una stagione caratterizzata dal dualismo fra la Red Bull e la Ferrari. Al momento il Drink Team ha ottenuto 7 successi contro i 4 del Cavallino Rampante, ma il bilancio avrebbe potuto tranquillamente essere invertito se le circostanze fossero state diverse. Per quanto si è visto in pista, la differenza reale tra Max Verstappen e Charles Leclerc è ben inferiore ai 38 punti che attualmente separano i due ventiquattrenni. Al contempo, sul piano delle performance non si vede una forbice di 56 lunghezze fra la squadra di Milton Keynes e quella di Maranello. Tuttavia le distanze non sono bugiarde. L’olandese e il suo team meritano di avere un vantaggio del genere perché non hanno sprecato assolutamente ...

Pubblicità

Domenico1oo777 : Ho un PRESENTIMENTO NETTO che gli avvocati di LawPills avranno TANTO DI QUEL LAVORO nei prossimi giorni... - Gian59342003 : @Resistenza1967 @francoliver2 Bravo Francesco. Non è ben chiaro a tante persone che non andando a votare decretano… - sapa84 : RT @tvsvizzera: Gli scienziati prevedono che lo scioglimento nei prossimi 75 anni formerà 380-655 nuovi bacini glaciali in Svizzera. Alcuni… - Antonius11 : RT @tvsvizzera: Gli scienziati prevedono che lo scioglimento nei prossimi 75 anni formerà 380-655 nuovi bacini glaciali in Svizzera. Alcuni… - tvsvizzera : Gli scienziati prevedono che lo scioglimento nei prossimi 75 anni formerà 380-655 nuovi bacini glaciali in Svizzera… -