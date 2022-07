Evento Roma – Lorena Cesarini: “In Italia il nero è associato all’immigrato e c’è il Gender Gap anche nello spettacolo” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Quello della disparità salariale è solo una forma di quello che è un problema più grande: la violenza di genere che ha origine negli stereotipi”, ha esordito così la celebre attrice e co-conduttrice di Sanremo 2022 Lorena Cesarini, testimonial dell’Evento L’uguaglianza del lavoro che si è tenuto presso il MAXXI di Roma. Lorena Cesarini: “Mi arrivano costantemente provini in cui mi chiedono di fare la parte dell’immigrata o della prostituta” Sono proprio gli stereotipi a causare discriminazioni di ogni tipo, gli stessi che portano ad associare “il nero all’immigrato in Italia”, ha continuato l’attrice, raccontando di come le arrivino costantemente provini in cui le chiedono di “fare la parte dell’immigrata o della prostituta”, pur ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 luglio 2022) “Quello della disparità salariale è solo una forma di quello che è un problema più grande: la violenza di genere che ha origine negli stereotipi”, ha esordito così la celebre attrice e co-conduttrice di Sanremo 2022, testimonial dell’L’uguaglianza del lavoro che si è tenuto presso il MAXXI di: “Mi arrivano costantemente provini in cui mi chiedono di fare la parte dell’immigrata o della prostituta” Sono proprio gli stereotipi a causare discriminazioni di ogni tipo, gli stessi che portano ad associare “ilin”, ha continuato l’attrice, raccontando di come le arrivino costantemente provini in cui le chiedono di “fare la parte dell’immigrata o della prostituta”, pur ...

