Europeo femminile: finisce l'avventura delle azzurre, vince il Belgio (Di lunedì 18 luglio 2022) finisce ai gironi l'avventura dell'Italia nell'Europeo femminile. Le azzurre di Bertolini perdono 1-0 con il Belgio finisce qui l'Europeo dell'Italia femminile. Le azzurre di Milena Bertolini vengono battute dal Belgio e finiscono all'ultimo posto del girone. A decidere la partita e l'eliminazione dell'Italia è il gol di De Caigny all'inizio della ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

