Pubblicità

webecodibergamo : Europei Juniores, Pizzini e Casalini brillano già d’oro: vittoria nel Team Event - gecrisafulli : RT @Federciclismo: Buongiorno da Anadia! ?????? Pronti per il terzo giorno Europei pista Jrs e U23 ????????? Riviviamo il finale della prova d… - biciPRO1 : ?? | Campionati #Europei su pista di #Anadia. Mattia Predomo oro nella velocità #juniores! ?????? #Pista |… - SpazioCiclismo : L'Italia brilla ancora e sempre di più agli #EuroTrack juniores e U23 di Anadia - frances14372469 : RT @Federciclismo: Buongiorno da Anadia! ?????? Pronti per il terzo giorno Europei pista Jrs e U23 ????????? Riviviamo il finale della prova d… -

L'Eco di Bergamo

Primo tuffo nell'oro per Elisa Pizzini e Francesco Casalini aglidi Otopeni , in Romania. Lunedì 18 luglio i due talenti della Bergamo Tuffi hanno trascinato l'Italia alla vittoria nel Team Event che vede impegnati quattro atleti per nazione e che ...Adesso sono focalizzato suglie sulla Summer Cup, poi tornerò a giocare Itfcon la speranza, se la classifica me lo consentirà, di andare agli Us Open'. ... Europei Juniores, Pizzini e Casalini brillano già d'oro: vittoria nel Team Event Dal nuoto ai tuffi, gli azzurri restano sul gradino più alto del podio. Avevamo salutato la Nazionale giovanile di nuoto il 10 luglio mentre celebrava la storica vittoria della classifica per Nazioni ...Prima gioia stagionale per la SC Padovani, che al 17° Memorial Galavotti a San Matteo della Decima (Bologna) è andata a segno con il classe 2007 Andrea Quaresima, nella categoria Allievi. Dopo tanti p ...