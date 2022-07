Europei femminili, Italia battuta dal Belgio: azzurre eliminate (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – L’Italia fuori dagli Europei di calcio femminile. Avventura finita per le azzurre che sono state battute per 1-0 dal Belgio nel terzo e ultimo match del girone che le vede classificarsi all’ultimo posto. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – L’fuori daglidi calcio femminile. Avventura finita per leche sono state battute per 1-0 dalnel terzo e ultimo match del girone che le vede classificarsi all’ultimo posto. Funweek.

Pubblicità

cmdotcom : Disfatta #Italia agli Europei: il #Belgio vince 1-0, Azzurre fuori ai gironi - jonny836 : Estate 2022...un disastro per il calcio italiano,nn si va ai mondiali,fuori dagli europei femminili .....il popolo… - sysint71 : RT @prdvolley: In una sola, pazza domenica di pallavolo l’Italvolley giocava: -la finale di VNL femminile -la finale degli Europei Under 2… - Adnkronos : Italia battuta dal Belgio, azzurre fuori da #Europeifemminili. #ItaliaBelgio - fisco24_info : Europei femminili, Italia battuta dal Belgio: azzurre eliminate: (Adnkronos) - Avventura finita per la squadra del… -