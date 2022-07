Europei femminili | formazioni ufficiali Italia Belgio | le scelte dei c t

(Di lunedì 18 luglio 2022) Milena Bertolini e Ives Serneels hanno reso note ledi, match degliTutto pronto per il ritorno in campo aglidell’di Milena Bertolini. Ecco ledel match contro il: Giuliani, Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin, Bergamaschi, Simonetti, Rosucci, Giugliano, Bonansea, Girelli: Evrard, Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens, Cayman, Vanhaevermaet, De Caigny, Dhont, Eurlings, Wullaert L'articolo proviene da Calcio News 24.

O dentro o fuori. L'Italia femminile si gioca la qualificazione ai quarti degli Europei contro il Belgio ed è costretta a vincere, entrambe infatti hanno ottenuto un punto ma le avversarie della azzurre hanno una differenza reti migliore.