Europei femminili 2022 | Bonansea | “Dispiace essere uscite | ma spesso la palla non voleva entrare”

Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale femminile, ha commentato la sconfitta contro il Belgio e l'eliminazione ai gironi all'Europeo 2022: "Dispiace molto essere uscite, questo Europeo è iniziato male regalando un tempo alla Francia, ma poi abbiamo reagito. Contro Islanda e Belgio abbiamo dimostrato di poter vincere, ma non ci siamo riuscite e questo ci distrugge. Nelle ultime due abbiamo fatto un assedio e non ho visto un problema fisico. Purtroppo quando la palla non entra, non entra". Anche Elena Linari ha commentato la prestazione delle Azzurre in questo torneo: "Forse abbiamo sottovalutato la competizione. Dobbiamo fare tutte un upgrade per dimostrarci all'altezza di questo passaggio epocale".

