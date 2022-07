Europei di calcio femminile, l’amaro ritorno a casa delle Azzurre: eliminate al primo turno dal Belgio (Di lunedì 18 luglio 2022) Le Azzurre di Milena Bertolini sono fuori dagli Europei di calcio femminile 2022. La Nazionale italiana di calcio femminile esce dal torneo al primo turno, dopo la sconfitta di questa sera per 1 a 0 contro il Belgio, e chiudendo la fase a gironi ultima in classifica, con un solo punto conquistato. Di certo alle Azzurre non è mancata la voglia di mettersi in gioco e la convinzione di potercela comunque fare. Ma malgrado il pressing, ben più costante rispetto alle avversarie, il Belgio è riuscito a concretizzare le poche occasioni create, portando a casa la vittoria. La ct delle Azzurre, Milena Bertolini, dopo la fine del match, ha comunque tentato di ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Ledi Milena Bertolini sono fuori daglidi2022. La Nazionale italiana diesce dal torneo al, dopo la sconfitta di questa sera per 1 a 0 contro il, e chiudendo la fase a gironi ultima in classifica, con un solo punto conquistato. Di certo allenon è mancata la voglia di mettersi in gioco e la convinzione di potercela comunque fare. Ma malgrado il pressing, ben più costante rispetto alle avversarie, ilè riuscito a concretizzare le poche occasioni create, portando ala vittoria. La ct, Milena Bertolini, dopo la fine del match, ha comunque tentato di ...

