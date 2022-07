Europei calcio femminile, finisce la corsa dell’Italia: le azzurre battute 1-0 dal Belgio (Di lunedì 18 luglio 2022) Si chiude l’esperienza della nazionale italiana agli Europei di calcio femminile. Le ragazze della ct Bertolini dovevano battere il Belgio e sperare nella prestazione della Francia contro l’Islanda. Ma, nonostante la vittoria della transalpine, le azzurre perdono uno a zero contro il Belgio. Decisivo il sinistro di De Caigny che batte al minuto 49 Giuliani. Niente da fare per la formazione italiana che si impantana nell’insidioso Girone D dell’Europeo di calcio femminile. Durante la prima frazione di gioco (conclusasi sullo 0-0), la Nazionale italiana si è resa pericolosa soprattutto grazie a Bonansea, senza però essere particolarmente precisa davanti alla porta avversaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Si chiude l’esperienza della nazionale italiana aglidi. Le ragazze della ct Bertolini dovevano battere ile sperare nella prestazione della Francia contro l’Islanda. Ma, nonostante la vittoria della transalpine, leperdono uno a zero contro il. Decisivo il sinistro di De Caigny che batte al minuto 49 Giuliani. Niente da fare per la formazione italiana che si impantana nell’insidioso Girone D dell’Europeo di. Durante la prima frazione di gioco (conclusasi sullo 0-0), la Nazionale italiana si è resa pericolosa soprattutto grazie a Bonansea, senza però essere particolarmente precisa davanti alla porta avversaria. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

