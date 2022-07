Estate rovente, allarme del Ministero della Salute: oggi e domani 5 città bollino rosso, mercoledì saranno nove (Di lunedì 18 luglio 2022) oggi e domani 5 città bollino rosso, a rischio elevato ondate di calore: sono Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. mercoledì saranno nove, a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma. E’ il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute su 27 città. Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche le città contrassegnate dal bollino arancione. oggi sono 5, domani saranno nove, mercoledì sette quando però 5 città passeranno in rosso. Invece Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022), a rischio elevato ondate di calore: sono Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia., a quelle precedenti si aggiungono Bologna, Genova, Rieti e Roma. E’ il bollettino sulle ondate di calore delsu 27. Col progredire del caldo aumenteranno nei prossimi giorni anche lecontrassegnate dalarancione.sono 5,sette quando però 5passeranno in. Invece Bari, Napoli e Reggio Calabria resteranno ...

