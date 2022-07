Equitazione: L’Italia parteciperà alla Finale di Coppa Delle Nazioni 2022 (Di lunedì 18 luglio 2022) Arriva una notizia molto importante per l’Equitazione italiana. La squadra azzurra infatti sarà presente in occasione della Finale 2022 del circuito Delle Coppe Delle Nazioni della European Equestrian Federation, evento in scena Varsavia (Polonia) dall’8 al 12 settembre. La notizia è stata resa nota nel primo pomeriggio di lunedì 18 luglio attraverso una nota diramata dalla Federazione Italiana Sport Equestri. Il motivo della partecipazione è strettamente legato al ritiro della compagine svizzera, fattore che ha spinto la EEF ad ammettere L’Italia, motivata a difendere il titolo già conquistato nel 2021 e di giocarsi l’accesso in Divisione 1. A contendersi la vittoria insieme ai nostri atleti ci saranno inoltre Austria, Belgio, Germania, Ungheria, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) Arriva una notizia molto importante per l’italiana. La squadra azzurra infatti sarà presente in occasione delladel circuitoCoppedella European Equestrian Federation, evento in scena Varsavia (Polonia) dall’8 al 12 settembre. La notizia è stata resa nota nel primo pomeriggio di lunedì 18 luglio attraverso una nota diramata dFederazione Italiana Sport Equestri. Il motivo della partecipazione è strettamente legato al ritiro della compagine svizzera, fattore che ha spinto la EEF ad ammettere, motivata a difendere il titolo già conquistato nel 2021 e di giocarsi l’accesso in Divisione 1. A contendersi la vittoria insieme ai nostri atleti ci saranno inoltre Austria, Belgio, Germania, Ungheria, ...

