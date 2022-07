Eni: in Kenya produzione olio vegetale per bio - raffinazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Eni ha completato la costruzione dello stabilimento per la raccolta e spremitura di semi oleaginosi (agri - hub) a Makueni, in Kenya, e avviato la produzione del primo olio vegetale per le bio - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Eni ha completato la costruzione dello stabilimento per la raccolta e spremitura di semi oleaginosi (agri - hub) a Makueni, in, e avviato ladel primoper le bio - ...

Pubblicità

CamunoNet : Eni: in Kenya produzione olio vegetale per bio-raffinazione - padovesi58a : Eni: in Kenya produzione olio vegetale per bio-raffinazione - fisco24_info : Eni: in Kenya produzione olio vegetale per bio-raffinazione: Descalzi, eccellenza operativa - AgeeiPress : @eni avvia in Kenya la prima produzione di olio vegetale per la bio-raffinazione -