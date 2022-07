Energia: Draghi, 'Algeria diventata primo fornitore gas per Italia' (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Questo Vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese". Così il premier Mario Draghi nelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - "Questo Vertice ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi, l'è diventato ildi gas del nostro Paese". Così il premier Marionelle dichiarazioni al termine del vertice intergovernativo ad Algeri con il presidente Abdelmajid Tebboune.

