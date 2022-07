Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Empoli, torna Luperto in prestito con obbligo di riscatto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Empoli, torna Luperto in prestito con obbligo di riscatto - sportli26181512 : Empoli, UFFICIALE il ritorno di Luperto dal Napoli: la formula: Sebastiano Luperto è ufficialmente un nuovo difenso… - aleperro10 : #Calciomercato | ?UFFICIALE: Sebastiano #Luperto è ufficialmente un nuovo giocatore dell'@EmpoliCalcio. Il difensor… - tcm24com : Ufficiale: Luperto torna all'Empoli a titolo definitivo #Luperto #Empoli #Napoli -

Commenta per primo Simone Canestrelli lascia l', il difensore si trasferisce al Pisa . Il comunicato:Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con il Pisa per la cessione a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, delle prestazioni sportive di Simone Canestrelli.Difensore, classe 2000, cresciuto nel settore giovanile dell'ha vestito per due stagioni la ...//www.michelebufalino.com Giornalista pubblicista pisano, nel 2009 ha scritto il libro...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Sebastiano Luperto è di nuovo un giocatore dell'Empoli. Il difensore, la scorsa stagione in prestito secco dal Napoli, torna ufficialmente in ...