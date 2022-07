Emily Clancy inaugura targa commemorativa per i 600 anni di presenza Romanì a Bologna (Di lunedì 18 luglio 2022) La vicesindaca Emily Marion Clancy ha inaugurato oggi a Porta Galliera, alla presenza di rappresentanti di Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e delle comunità Rom e Sinti, la targa commemorativa per i 600 anni dalla prima testimonianza dell’arrivo dei Romanì, Rom e Sinti a Bologna (1422-2022) e in Italia. Il Comune di Bologna, in accordo con la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Romanì, Rom e Sinti, ha collocato sotto l’arco di Porta Galliera una targa dedicata alla plurisecolare memoria di accoglienza della città e dei seicento anni trascorsi dal 18 luglio 1422, giorno in cui dalle cronache cittadine emerge che furono accolti dalle autorità ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 18 luglio 2022) La vicesindacaMarionhato oggi a Porta Galliera, alladi rappresentanti di Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) e delle comunità Rom e Sinti, laper i 600dalla prima testimonianza dell’arrivo dei, Rom e Sinti a(1422-2022) e in Italia. Il Comune di, in accordo con la Regione Emilia-Romagna e le associazioni, Rom e Sinti, ha collocato sotto l’arco di Porta Galliera unadedicata alla plurisecolare memoria di accoglienza della città e dei seicentotrascorsi dal 18 luglio 1422, giorno in cui dalle cronache cittadine emerge che furono accolti dalle autorità ...

