Emilia Clarke e gli aneurismi che le hanno cambiato la vita: “Sono una sopravvissuta, vivo senza un pezzo di cervello” (Di lunedì 18 luglio 2022) Emilia Clarke è tornata a parlare dei due aneurismi che l’hanno colpita diversi anni fa, mentre girava Il Trono di Spade. In un’intervista con BBC, l’attrice britannica ha confessato che dopo gli interventi chirurgici, vive ogni giorno senza una parte del cervello, che le era stato esportato. Emilia Clarke si definisce una sopravvissuta: “È abbastanza straordinario che io possa ancora parlare e vivere la mia vita senza ostacoli.” Nel 2011 e nel 2013, la star, meglio conosciuta come Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade, ha subito due aneurismi. Durante un aneurisma, un vaso sanguigno si allarga e di conseguenza può rompersi. Quando una parte del cervello ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)è tornata a parlare dei dueche l’colpita diversi anni fa, mentre girava Il Trono di Spade. In un’intervista con BBC, l’attrice britannica ha confessato che dopo gli interventi chirurgici, vive ogni giornouna parte del, che le era stato esportato.si definisce una: “È abbastanza straordinario che io possa ancora parlare e vivere la miaostacoli.” Nel 2011 e nel 2013, la star, meglio conosciuta come Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade, ha subito due. Durante un aneurisma, un vaso sanguigno si allarga e di conseguenza può rompersi. Quando una parte del...

