Emergenza incendi tra Napoli e Caserta: l'allarme della Protezione Civile (Di lunedì 18 luglio 2022) Fiamme a Lettere, precisamente nel Parco dei Monti Lattari in località Capomastro tra Sant'Antonio Abate e Angri. Uno spaventoso incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 luglio, nel napoletano. l'allarme è stato lanciato dagli uomini della Protezione Civile Regione Campania. Allarme incendi in Campania Il Dos (Direttore operazioni spegnimento) della stessa Protezione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

