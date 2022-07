Emergenza Covid in Campania, 3.060 nuovi casi su 12.789 test: dieci decessi (Di lunedì 18 luglio 2022) La Regione Campania ha diffuso i dati relativi all’Emergenza Covid sul territorio. Sono stati scoperti 3.060 nuovi casi di contagio a fronte di 12.789 test effettuati. Si sono registrati dieci decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 luglio 2022) La Regioneha diffuso i dati relativi all’sul territorio. Sono stati scoperti 3.060di contagio a fronte di 12.789effettuati. Si sono registratinelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : DRAGHI FA 17 (MESI) I migliori arrivarono il 13 febbraio 2021: in sette voci il fallimento della stagione di unità… - GiovaQuez : “Tutto questo è inaccettabile e ingiustificabile. Non si può e non si deve mettere sulle spalle del solo personale… - AlbertoBagnai : @SabrySocial @AntonelloAng Considera anche che il contagio COVID è assimilato a infortunio sul lavoro e il Governo… - Giusepp76139632 : RT @FBigliardo: @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle ??L'ultima caxxata è di qualche secondo fa. @MarcelloSorgi: 'i medici del Covid che hanno risch… - pedroelrey : Media Retail & L'Evoluzione Post Emergenza Covid del Retail - -