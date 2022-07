Edmo: L’Europa e le false notizie su clima e comunità Lgbtq+ (report giugno 2022) (Di lunedì 18 luglio 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate a giugno 2022 in Europa dal network di fact-checker e debunker di Edmo. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del report. Stando ai dati raccolti dai partner Edmo, prosegue – per il terzo mese consecutivo – il calo della percentuale di disinformazione a tema Ucraina sul totale della disinformazione rilevata in tutta l’Unione europea. In base ai dati raccolti dalle 25 organizzazioni di fact-checking che hanno contribuito all’ultimo report, a giugno 2022 solo un articolo su cinque ha avuto per oggetto le false notizie sulla guerra. Rimane stabile invece la percentuale ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 luglio 2022) Questo articolo riassume le principali tendenze della disinformazione identificate ain Europa dal network di fact-checker e debunker di. Qui l’elenco delle organizzazioni di fact-checking che hanno fornito i propri dati per la realizzazione del. Stando ai dati raccolti dai partner, prosegue – per il terzo mese consecutivo – il calo della percentuale di disinformazione a tema Ucraina sul totale della disinformazione rilevata in tutta l’Unione europea. In base ai dati raccolti dalle 25 organizzazioni di fact-checking che hanno contribuito all’ultimo, asolo un articolo su cinque ha avuto per oggetto lesulla guerra. Rimane stabile invece la percentuale ...

