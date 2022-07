Eddy Siniscalchi | chi è il nuovo fidanzato di Valeria Marini? Età | data di nascita | lavoro | imprenditore | Uomini e Donne | FOTO | Instagram

Pubblicità

AMedaglini : @pat_ipica @mariateresacip @babifar22 Eddy Siniscalchi: già innome l’è tuttunpoema - GMorenghi : Intervista sul @Corriere a @ValeriaMariniVM 'Le cronache rosa dicono che lei ora sta con Eddy Siniscalchi' V.M. '… - CorriereCitta : Valeria Marini: ‘Volevo farmi suora, ora amo Eddy Siniscalchi’ - VanityFairIt : La showgirl, prossima concorrente di Tale e quale show, ha raccontato l'amore presente: «Ha 35 anni, ma l’età è sol… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Tra i due ci sono 15 anni di differenza, cifra che non spaventa Valeria Marini che svela il retroscena hot del suo rapporto co… -

Ma la castità Forse proprio questa sarebbe stata l'ostacolo più grande: la showgirl è legata a(35 anni, 20 in meno di lei), imprenditore napoletano: "F acciamo l'amore dalla ...... Al Corriere, tra le altre cose, la Marini ha avuto occasione di parlare del suo attuale fidanzato,( 'Lui è meraviglioso. Mi fa sognare, mi chiama 'Vita mia'. Facciamo l'amore dalla ...Valeria Marini fidanzato, la showgirl da poco annunciata come nuova concorrente di Tale e Quale show ha svelato di aver pensato di prendere i ...Intervistata dal "Corriere della Sera" Valeria Marini ammette di aver avuto una crisi mistica l'anno scorso e per questo motivo avrebbe pensato di diventare suora.