“Ecco perché sono state chiuse le Alcatraz italiane”: nel libro di Ardita la storia dei boss mafiosi detenuti a Pianosa e all’Asinara (Di lunedì 18 luglio 2022) perché vennero chiuse le Alcatraz italiane? Per restituire le due isole di Pianosa e dell’Asinara al “ruolo ecologico e turistico di parchi e oasi naturali”, spiegò l’allora governo di centrosinistra. Secondo Sebastiano Ardita, però, potrebbe non essere quello l’unico motivo. E d’altra parte la vicenda delle due supercarceri ha spesso infiammato dibattiti roventi. Ora il magistrato mette in correlazione la norma che di fatto fissò la chisura dei due penitenziari nell’ultimo giorno del 1997, con quella entrata in vigore nel gennaio del 1998: stabiliva che i detenuti mafiosi dovevano partecipare ai processi in videoconferenza, senza più beneficiare di trasferimenti nei penitenziari della Sicilia, dove si celebravano la maggior parte dei procedimenti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022)vennerole? Per restituire le due isole die dell’Asinara al “ruolo ecologico e turistico di parchi e oasi naturali”, spiegò l’allora governo di centrosinistra. Secondo Sebastiano, però, potrebbe non essere quello l’unico motivo. E d’altra parte la vicenda delle due supercarceri ha spesso infiammato dibattiti roventi. Ora il magistrato mette in correlazione la norma che di fatto fissò la chisura dei due penitenziari nell’ultimo giorno del 1997, con quella entrata in vigore nel gennaio del 1998: stabiliva che idovevano partecipare ai processi in videoconferenza, senza più beneficiare di trasferimenti nei penitenziari della Sicilia, dove si celebravano la maggior parte dei procedimenti in ...

