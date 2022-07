È ufficiale, Dybala giocherà nella Roma: il si nella notte (Di lunedì 18 luglio 2022) È ufficiale Paulo Dybala giocherà nella Roma. Probabilmente stanco di aspettare l’Inter, l’argentino ha ceduto alla corte di Josè Mourinho che ha spinto molto per il suo arrivo nella Capitale. Leggi anche: AS Roma, Cristian Totti orgoglio di papà: fa goal con l’under 17 e i tifosi impazziscono Dybala giocherà nella Roma: questa mattina il volo per il Portogallo Il fatidico sì è arrivato nella notte e questa mattina intorno alle 9, l’ex giocatore juventino ha preso un volo privato da Torino direzione Portogallo, dove è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto che sarà valido tre anni e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) ÈPaulo. Probabilmente stanco di aspettare l’Inter, l’argentino ha ceduto alla corte di Josè Mourinho che ha spinto molto per il suo arrivoCapitale. Leggi anche: AS, Cristian Totti orgoglio di papà: fa goal con l’under 17 e i tifosi impazziscono: questa mattina il volo per il Portogallo Il fatidico sì è arrivatoe questa mattina intorno alle 9, l’ex giocatore juventino ha preso un volo privato da Torino direzione Portogallo, dove è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto che sarà valido tre anni e ...

Pubblicità

angelomangiante : Operazione sempre più calda. Dybala-Roma fiducia in aumento. Offerta ufficiale di 3 anni a 6 milioni di euro raggiu… - marcoconterio : ?? ???? Ore decisive per il futuro di Paulo #Dybala. Confermata la proposta ufficiale di quattro stagioni della #Roma… - FBiasin : “C’è l’offerta ufficiale della #Roma per #Dybala, ora #Antun potrebbe temporeggiare in attesa dei rilanci di… - vito22222222 : @Robert_Zef @micheleviscian6 @ciro_carlitos @SkySport Il Napoli non ha mai formulato un'offerta ufficiale per Dybal… - GiuseppeMNZ : #Dybala alla Roma è la vittoria della Juve principalmente per 2 motivi: 1. Ad oggi, da ragione alla società per no… -