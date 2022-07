È partita la somministrazione della quarta dose di vaccino

(Di lunedì 18 luglio 2022) Le persone con più di 60 anni potranno ricevere la secondabooster. Intanto i contagi crescono in tutte le regioni. Leggi

Pubblicità

Luigi98223847 : @matteorenzi ...'Noi lavoriamo'... Mi scusi chiediamo per un amico,che tipo di contratto avete? A Tempo determinato… - BitontoLiveIt : Vaccino anticovid, partita in Puglia somministrazione quarta dose -

BitontoLive

... anche di poche ore, a. Contratti legali che precarizzano le condizioni di lavoro ...persino verificare una fuga dalla subordinazione verso il lido del lavoro autonomo o aIva. ...La curva dei contagi ormai da settimane è tornata a salire anche nel nostro territorio e, proprio tenendo conto di questo quadro, da qualche giorno èladel secondo booster ... Vaccino anticovid, partita in Puglia somministrazione quarta dose Si avvicinano le vacanze e, ammesso di riuscire a partire dato il caos aerei di questi giorni, occorre anche avere chiare le regole di viaggio in materia di covid. Ricordiamoci infatti che la pandemia ...Remuzzi: chi può faccia la quarta dose, non pregiudica i prossimi richiami. Nei prossimi giorni, secondo gli esperti, il picco dei contagi È la settimana del picco. Gli esperti sono convinti che tra i ...