”È ok lasciare andare” | gli assurdi insulti al video della casa disordinata di Brianna James

Brianna James è una madre della Georgia, USA, che posta regolarmente video su TikTok con il nome @TheMessyMama4, ed è diventata virale negli ultimi mesi per aver mostrato la sua casa in disordine, attirandosi commenti di odio e insulti assurdi. Un video in particolare, condiviso questo inverno, ha fatto il giro del web arrivando a totalizzare più di 5milioni di views: il video mostra la casa di Brianna James in un periodo in cui la sua famiglia si era ammalata nello stesso momento, e la cucina, il salotto e la sala da pranzo erano piuttosto in disordine. @themessymama4 my accountability check to see if I can clean my dining room and kitchen ?????? it's bad I know ? Oh No - Kreepa ...

