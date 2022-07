Dybala vestirà la maglia numero 10 della Roma? Totti dice sì | può essere il quarto dal 1995

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) Un dubbio è già tolto: la 21è di Matic. Ma Paulo, che in bianconero la scelse per Zidane, se ne farà una ragione, anche perché tutto lascia pensare che sulle sue spalle ci sarà un altro, molto più pesante. Si tratta ovviamente10 di Francescoche ha già dato il suo benestare tempo fa, quando l’operazione sembravasolo un sogno di mercato: “Se lui volesse, gliela darei volentieri”, disse lo storico capitano giallorosso. Unache pesa, perchél’ha indossata per venti anni e perché dal-1996 (stagione dell’introduzione dei numeri fissi nel campionato italiano), la Diez ha avuto solamente altri due proprietari. Una bandiera (Giuseppe Giannini) e un altro ...