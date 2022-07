Dybala ' sono molto felice | la 10 di Totti? Sorpresa'

(Di lunedì 18 luglio 2022) "".le prime parole a Sky da giocatore della Roma di Paulo, atterrato all'aeroporto di Faro, in Portogallo pronto a raggiungere il ritiro della squadra di Mourinho. E alla ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - FBiasin : #Inter, #Dybala e #Bremer sono ovviamente due storie molto diverse: - Giusto o sbagliato che sia, sull’argentino è… - makkox : quando leggevo 'il napoli a fari spenti su Dybala' avevo 'sta sensazione bruttissima che così pigliavamo un platano, ma sono stato zitto. - AfoElu98 : @FraxeFn @AJG_Official È una mia idea, ho scritto che me ne assumo la responsabilità, se vieni sul mio profilo ho a… - sathvlite : dybala nella roma CHE COSA CAZZO MI SONO PERSA -

È esploso l'entusiasmo dei sostenitori romanisti, i socialstati invasi dall'euforia e ai ... ha scritto su Twitter, lui che da tifoso juventino ha ammirato negli ultimi anni le magie di...molto felice".le prime parole a Sky da giocatore della Roma di Paulo, atterrato all'aeroporto di Faro, in Portogallo pronto a raggiungere il ritiro della squadra di Mourinho. E alla domanda se è pronto ...(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Sono molto felice". Sono le prime parole a Sky da giocatore della Roma di Paulo Dybala, atterrato all'aeroporto di Faro, in Portogallo pronto a raggiungere il ritiro della ...Paulo Dybala ha scelto la Roma, dopo una lunga bagarre tra i giallorossi e il Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli ha raccontato una retroscena: il club partenopeo offriva di più dei capitolini, in termini ...