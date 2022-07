Dybala, le prime parole da calciatore della Roma: “sono felice. La 10? Sorpresa…” (Di lunedì 18 luglio 2022) Adesso non ci sono più dubbi: Paulo Dybala è un nuovo calciatore della Roma. Il blitz dei giallorossi si è registrato nella notte, l’attaccante ha deciso di acccettare il corteggiamento di Mourinho. E’ andata in scena una lunga telefonata con lo Special One, l’argentino è rimasto deluso dai dubbi dell’Inter e la chiacchierata con l’allenatore portoghese è stata decisiva. La Joya è in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento, è un calciatore capace di fare la differenza dal punto di vista tecnico. Dybala rappresenta un jolly anche dal punto di vista tattico, Mourinho avrà a disposizione tante soluzioni anche di modulo: dalla coppia a due con Abraham, a un attacco a tre o con Dybala dietro le due punte o trequartista nel 4-2-3-1, L’argentino è ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Adesso non cipiù dubbi: Pauloè un nuovo. Il blitz dei giallorossi si è registrato nella notte, l’attaccante ha deciso di acccettare il corteggiamento di Mourinho. E’ andata in scena una lunga telefonata con lo Special One, l’argentino è rimasto deluso dai dubbi dell’Inter e la chiacchierata con l’allenatore portoghese è stata decisiva. La Joya è in grado di spaccare le partite in qualsiasi momento, è uncapace di fare la differenza dal punto di vista tecnico.rappresenta un jolly anche dal punto di vista tattico, Mourinho avrà a disposizione tante soluzioni anche di modulo: dalla coppia a due con Abraham, a un attacco a tre o condietro le due punte o trequartista nel 4-2-3-1, L’argentino è ...

